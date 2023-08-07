МИД опроверг заявление Госдепа об отказе РФ от диалога по Украине

Заявление Госдепа Захарова назвала ложью. Дипломат напомнила, что Запад в апреле 2022 года потребовал от Киева отказаться от переговоров с Москвой.

«Сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», - написала представитель внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

В понедельник представитель Госдепартамента Мэттью Миллер обвинил Россию в отсутствии мирных переговоров по Украине. По его словам, Москва «отказалась вступать в содержательный диалог», сообщает «Радиоточка НСН».

