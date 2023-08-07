МИД опроверг заявление Госдепа об отказе РФ от диалога по Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента США о том, что РФ отказывается от диалога по Украине.
Заявление Госдепа Захарова назвала ложью. Дипломат напомнила, что Запад в апреле 2022 года потребовал от Киева отказаться от переговоров с Москвой.
«Сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», - написала представитель внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.
В понедельник представитель Госдепартамента Мэттью Миллер обвинил Россию в отсутствии мирных переговоров по Украине. По его словам, Москва «отказалась вступать в содержательный диалог», сообщает «Радиоточка НСН».
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