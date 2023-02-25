МИД Нидерландов раскрыл подробности о 10-м пакете санкций против России
В десятый пакет антироссийских санкций Европейского союза включили 121 физическое и юридическое лицо. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра на своей странице в Twitter.
Глава МИД Нидердандов подчеркнул, что в санкционный список внесли прежде всего «лиц, ответственных за депортацию украинских детей».
Также, по словам Хукстры, ограничения ввели в отношении производителей оружия и «пособников уклонения от санкций».
Ранее постоянные представители стран Евросоюза согласовали 10-й пакет санкций в отношении России, вводимых на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило в Twitter председательство Швеции в Совете ЕС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru