МИД Нидерландов раскрыл подробности о 10-м пакете санкций против России

В десятый пакет антироссийских санкций Европейского союза включили 121 физическое и юридическое лицо. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра на своей странице в Twitter.

Канада ввела санкции против 129 граждан и 63 компаний из России

Глава МИД Нидердандов подчеркнул, что в санкционный список внесли прежде всего «лиц, ответственных за депортацию украинских детей».

Также, по словам Хукстры, ограничения ввели в отношении производителей оружия и «пособников уклонения от санкций».

Ранее постоянные представители стран Евросоюза согласовали 10-й пакет санкций в отношении России, вводимых на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило в Twitter председательство Швеции в Совете ЕС.



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Фото: government.nl
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