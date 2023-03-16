МИД КНР: США играются с двойными стандартами в области прав человека

Соединенные Штаты не придают большого значения соблюдению прав человека в своей стране, но при этом выражают озабоченность ими в других государствах. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, слова которого приводит ТАСС.

В Пентагоне заявили о разговоре начальников Генштабов РФ и США

Он отметил, что США абсолютно беззастенчиво играются с двойными стандартами в области прав человека. По словам Ван Вэньбинь, в США идеи превосходства белой расы и ксенофобия распространены и на сегодняшний день.

Ранее бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative заявил, что у Соединенных Штатов остается все меньше возможностей поддерживать киевский режим. Он отметил, что участие Вашингтона в опосредованном конфликте с Москвой на территории Украины только расшатывает политическую и экономическую обстановку в США, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры