Он отметил, что США абсолютно беззастенчиво играются с двойными стандартами в области прав человека. По словам Ван Вэньбинь, в США идеи превосходства белой расы и ксенофобия распространены и на сегодняшний день.

Ранее бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative заявил, что у Соединенных Штатов остается все меньше возможностей поддерживать киевский режим. Он отметил, что участие Вашингтона в опосредованном конфликте с Москвой на территории Украины только расшатывает политическую и экономическую обстановку в США, сообщает НСН.

