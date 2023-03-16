МИД КНР: США играются с двойными стандартами в области прав человека
Соединенные Штаты не придают большого значения соблюдению прав человека в своей стране, но при этом выражают озабоченность ими в других государствах. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что США абсолютно беззастенчиво играются с двойными стандартами в области прав человека. По словам Ван Вэньбинь, в США идеи превосходства белой расы и ксенофобия распространены и на сегодняшний день.
Ранее бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative заявил, что у Соединенных Штатов остается все меньше возможностей поддерживать киевский режим. Он отметил, что участие Вашингтона в опосредованном конфликте с Москвой на территории Украины только расшатывает политическую и экономическую обстановку в США, сообщает НСН.
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