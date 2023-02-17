МИД КНР не подтвердил планы Си Цзиньпина выступить 24 февраля
Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что ему ничего неизвестно о возможном выступлении председателя Китая Си Цзиньпина с мирной речью 24 февраля, в годовщину специальной военной операции. Ранее об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни.
Ван Вэньбинь добавил, что позиция Китая по спецоперации на Украине остается «последовательной и ясной».
Антонио Таяни после встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И рассказал, что ему сообщили о планах Си Цзиньпина выступить с мирной речью 24 февраля.
Председатель КНР Си Цзиньпин 25 ноября 2022 года заявил, что Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров.
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