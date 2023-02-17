МИД КНР не подтвердил планы Си Цзиньпина выступить 24 февраля

Ван Вэньбинь добавил, что позиция Китая по спецоперации на Украине остается «последовательной и ясной».

Антонио Таяни после встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И рассказал, что ему сообщили о планах Си Цзиньпина выступить с мирной речью 24 февраля.

Председатель КНР Си Цзиньпин 25 ноября 2022 года заявил, что Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров.

