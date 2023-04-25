МИД КНР назвал необоснованными опасения Лондона по поводу военной экспансии Китая

Опасения властей Великобритании о так называемой военной экспансии Китая абсолютно необоснованны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Китая Мао Нин, слова которой приводит ТАСС.

В США заявили, что Китай блокирует Тайвань, после чего ударит ракетами

Она отметила, что КНР придерживается ненаступательной оборонительной стратегии, а также развивает армию с целью обеспечения собственной безопасности. По словам Мао Нин, принципы мирного развития прописаны в конституции Китая.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что другие государства не могут вмешиваться в отношения Китая и России. Он указал, что власти КНР и РФ придерживаются принципов «неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры