МИД КНР назвал необоснованными опасения Лондона по поводу военной экспансии Китая

Она отметила, что КНР придерживается ненаступательной оборонительной стратегии, а также развивает армию с целью обеспечения собственной безопасности. По словам Мао Нин, принципы мирного развития прописаны в конституции Китая.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что другие государства не могут вмешиваться в отношения Китая и России. Он указал, что власти КНР и РФ придерживаются принципов «неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», сообщает «Радиоточка НСН».

