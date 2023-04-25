МИД КНР назвал необоснованными опасения Лондона по поводу военной экспансии Китая
Опасения властей Великобритании о так называемой военной экспансии Китая абсолютно необоснованны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Китая Мао Нин, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что КНР придерживается ненаступательной оборонительной стратегии, а также развивает армию с целью обеспечения собственной безопасности. По словам Мао Нин, принципы мирного развития прописаны в конституции Китая.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что другие государства не могут вмешиваться в отношения Китая и России. Он указал, что власти КНР и РФ придерживаются принципов «неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», сообщает «Радиоточка НСН».
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