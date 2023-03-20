МИД Китая указал МУС на юрисдикционный иммунитет глав государств
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Международный уголовный суд должен занимать объективную и справедливую позиции в отношении ордера на арест Владимира Путина.
«МУС должен уважать судебный и юрисдикционный иммунитет, которыми пользуются главы государств», - цитирует Вэньбиня РИА Новости.
Китайский дипломат также рекомендовал МУС быть менее политизированным.
«Избегать политизации и двойных стандартов», - пояснил он.
17 марта МУС вынес ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Его юрисдикции подчиняются 123 страны, среди них и дружественные России – Таджикистан, Бразилия и другие. При этом Россия, а также США, Китай, Индия, Израиль и Иран возражают против самой идеи МУС как ограничивающей суверенитет государств и дающей широкие компетенции суду.
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