МИД Китая указал МУС на юрисдикционный иммунитет глав государств

«МУС должен уважать судебный и юрисдикционный иммунитет, которыми пользуются главы государств», - цитирует Вэньбиня РИА Новости.

Китайский дипломат также рекомендовал МУС быть менее политизированным.

«Избегать политизации и двойных стандартов», - пояснил он.

17 марта МУС вынес ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Его юрисдикции подчиняются 123 страны, среди них и дружественные России – Таджикистан, Бразилия и другие. При этом Россия, а также США, Китай, Индия, Израиль и Иран возражают против самой идеи МУС как ограничивающей суверенитет государств и дающей широкие компетенции суду.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев точечное применение гиперзвукового «Оникса» по гаагскому зданию суда. Политик предложил судьям внимательно смотреть в небо.

