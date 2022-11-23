МИД Китая потребовал от НАТО соблюдать географические рамки
Североатлантический альянс должен соблюдать свои географические рамки, не следует пытаться устанавливать свои порядки и превышать полномочия. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Он отметил, что после окончания холодной войны «щупальца» расширения НАТО становились все глубже и шире. Лицзянь указал, что НАТО не только включила киберпространство и космос в сферу коллективной обороны государств-членов, но также расширила свое вмешательство в широкий спектр гражданских областей, включая изменение климата и базовую инфраструктуру.
Ранее китайская газета Global Times сообщила, что Вашингтон использует НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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