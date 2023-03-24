МИД: Кишинев сделал выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии

У Кишинева не просматривается встречной готовности к диалогу с Москвой, выбор был сделан в пользу нагнетания антироссийской истерии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

Санду заявила о защите Молдавии украинской армией

Она отметила, что улучшение отношений России и Молдавии полностью зависит от официального Кишинева. По словам Захаровой, российская сторона ожидает, что Кишинев найдет в себе силы «трезво взглянуть» на ситуацию.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила оппозицию в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране. Тогда же глава государства призвала правительство «бороться с пропагандой» оппозиционеров, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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