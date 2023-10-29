МИД Израиля вызвал российского посла из-за визита делегации ХАМАС в РФ

Министерство иностранных дел Израиля в воскресенье вызвало российского посла Анатолий Викторова, передает РИА Новости.

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Отмечается, что причиной вызова стал недавний визит делегации палестинского движения ХАМАС в Москву. Российскому послу выражен протест.

Министерство иностранных дел России 26 октября подтвердило визит делегации ХАМАС в Москву. Стороны обсудили освобождение заложников и эвакуацию граждан РФ из сектора Газа.

МИД Израиля выразил недовольство визитом представителей ХАМАС в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля не было контактов с делегацией палестинского движения, сообщает «Радиоточка НСН».

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