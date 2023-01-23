МИД Италии назвал условие, при котором Украину подтолкнут к диалогу с Россией

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью газете Il Messaggero заявил, что Евросоюз подтолкнет Украину к мирным переговорам с Россией, если российские войска перестанут наносить удары по критической инфраструктуре.

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«Договорённость будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия», — подчеркнул он.

Итальянский министр добавил, что в этом случае Европа постарается уговорить Киев начать диалог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-юре, ни де-факто, сообщает RT.

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Фото: esteri.it
ТЕГИ:ПереговорыСпецоперацияРоссияУкраинаИталия
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