МИД Чехии поддержал стремление Украины вступить в НАТО

Чехия поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает РИА Новости.

При этом он добавил, что этот шаг не решит автоматически проблемы Украины. По его мнению, сейчас необходимо сосредоточиться на увеличении помощи Киеву.

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Чехия хочет предоставить военную помощь Киеву на сумму примерно в 28-32 миллиона долларов. Об этом ранее сообщило информагентство ČTK со ссылкой на министра обороны республики Яну Чернохову.

Она отметила, что на эти средства Украине будет поставлена военная техника. По словам Черноховой, обороноспособность Чехии не пострадает от подобных поставок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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