МИД Чехии поддержал стремление Украины вступить в НАТО

Чехия хочет предоставить военную помощь Киеву на сумму примерно в 28-32 миллиона долларов. Об этом ранее сообщило информагентство ČTK со ссылкой на министра обороны республики Яну Чернохову.

Она отметила, что на эти средства Украине будет поставлена военная техника. По словам Черноховой, обороноспособность Чехии не пострадает от подобных поставок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

