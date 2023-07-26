МИД Чехии подал в суд на Россию
26 июля 202314:51
Министерство иностранных дел Чехии подало в суд на Россию, требуя заплатить за безвозмездное пользование землей под уже выехавшими дипслужбами. Об этом сообщает местное агентство ЧТК.
Ведомство требует оплатить 2,4 миллиона долларов за территорию, на которой расположены бытовые помещения российского посольства в Праге, а также землю под закрытыми в прошлом году генконсульствами в Карловых Варах и Брно.
Общая площадь участков составляет 49,2 тысячи квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru