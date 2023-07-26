МИД Чехии подал в суд на Россию

Министерство иностранных дел Чехии подало в суд на Россию, требуя заплатить за безвозмездное пользование землей под уже выехавшими дипслужбами. Об этом сообщает местное агентство ЧТК.

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Ведомство требует оплатить 2,4 миллиона долларов за территорию, на которой расположены бытовые помещения российского посольства в Праге, а также землю под закрытыми в прошлом году генконсульствами в Карловых Варах и Брно.

Общая площадь участков составляет 49,2 тысячи квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: www.mzv.cz
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