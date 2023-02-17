МИД: Бангладеш может испортить отношения с Россией закрытием портов

Россия выражает сожаление, что Бангладеш поддался давлению Соединенных Штатов и закрыл порты для российских кораблей. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она отметила, что происходящие события являются еще одним примером практики принуждения Вашингтоном нейтральных стран к соблюдению санкций против России. При этом Захарова напомнила, что Россия не раз приходила на помощь Бангладеш в различные периоды истории страны.

Ранее ТАСС со ссылкой на ответ диппредставительства РФ сообщил, что посольство России в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 отечественных судов в порты республики. Так, ограничения были введены в соответствии с односторонними санкциями Соединенных Штатов, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:БангладешСанкции
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