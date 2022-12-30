МИД Австрии: Пересечений с Россией меньше нуля, но игнорировать ее нельзя

Он отметил, что Россия «попирает ногами и отбрасывает все предпосылки и принципы», которые были разработаны после Второй мировой войны. По словам Шалленберга, в отношениях с Россией, «несмотря на всю эмоциональность», не должно быть утрачено чувство меры.

Ранее Александер Шалленберг заявил, что Россия должна «вернуться к выполнению всех принципов ОБСЕ», прекратить военные действия на Украине и вернуться за стол переговоров с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

