МИД Австрии: Пересечений с Россией меньше нуля, но игнорировать ее нельзя

Пересечений у Европы с Россией на сегодняшний день «меньше нуля», однако игнорировать ее нельзя. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью агентству АРА.

Опрос: большинство жителей Евросоюза хотят мирных переговоров по Украине

Он отметил, что Россия «попирает ногами и отбрасывает все предпосылки и принципы», которые были разработаны после Второй мировой войны. По словам Шалленберга, в отношениях с Россией, «несмотря на всю эмоциональность», не должно быть утрачено чувство меры.

Ранее Александер Шалленберг заявил, что Россия должна «вернуться к выполнению всех принципов ОБСЕ», прекратить военные действия на Украине и вернуться за стол переговоров с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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