Мэр Тбилиси сравнил введение санкций против России с харакири

Он отметил, что решение не вводить санкции против Москвы обусловлено тем, что власти были уверены в экономических последствиях рестрикций для Тбилиси.

Каладзе отметил, что главной задачей правящей партии является обеспечение мира, стабильности и экономического роста.

Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что крупнейшая грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продавать авиабилеты на рейсы из Тбилиси в Москву.



