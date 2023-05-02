Мэр Тбилиси сравнил введение санкций против России с харакири
Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что санкции против России для кавказской страны равнозначны харакири. Слова политика приводит РИА Новости.
Он отметил, что решение не вводить санкции против Москвы обусловлено тем, что власти были уверены в экономических последствиях рестрикций для Тбилиси.
Каладзе отметил, что главной задачей правящей партии является обеспечение мира, стабильности и экономического роста.
Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что крупнейшая грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продавать авиабилеты на рейсы из Тбилиси в Москву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru