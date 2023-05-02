Мэр Тбилиси сравнил введение санкций против России с харакири

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что санкции против России для кавказской страны равнозначны харакири. Слова политика приводит РИА Новости.

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Он отметил, что решение не вводить санкции против Москвы обусловлено тем, что власти были уверены в экономических последствиях рестрикций для Тбилиси.

Каладзе отметил, что главной задачей правящей партии является обеспечение мира, стабильности и экономического роста.

Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что крупнейшая грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продавать авиабилеты на рейсы из Тбилиси в Москву.


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ФОТО: РИА Новости
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