«Меняет правила игры»: Пригожину предрекли ограничение влияния

Так, Евгений Пригожин в последнее время постоянно находится на слуху. В частности, его ЧВК 11 января взяла Соледар. Кроме того, его высказывания постоянно критикуют генералы, в том числе в Госдуме. По словам Минченко, сложно сказать, кто дал Пригожину столько свободы и разрешил ему делать дерзкие высказывания.

«Говорить о том, что у него есть какой-то самостоятельный политический вес, рано. Да, он достаточно дерзко себя ведет. Если это одобренная история, то кем, сложно сказать. Особенно учитывая тот факт, что сейчас система принятия решений очень сильно меняется. Пока из всех, кто как-то связан с темой спецоперации, у него самый лучший пиар, возможно наравне с Рамзаном Кадыровым. Его влияние могут ограничить. Любой амбициозный игрок, который пытается менять правила игры, нарывается на сопротивление тех, кто уже на этом рынке присутствует», - сказал Минченко.

По его словам, Пригожин является руководителем большой империи, в которую входят как медиа, так и частные военные компании. Политолог указал, что основатель ЧВК «Вагнер» готов реализовывать в интересах государства достаточно рискованные проекты.