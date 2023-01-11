«Меняет правила игры»: Пригожину предрекли ограничение влияния
Евгений Пригожин может нарваться на сопротивление, если будет продолжать менять правила игры, отметил в эфире НСН Евгений Минченко.
Еще рано говорить о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин имеет самостоятельный политический вес, однако его влияние скоро могут захотеть ограничить, заявил политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН.
Так, Евгений Пригожин в последнее время постоянно находится на слуху. В частности, его ЧВК 11 января взяла Соледар. Кроме того, его высказывания постоянно критикуют генералы, в том числе в Госдуме. По словам Минченко, сложно сказать, кто дал Пригожину столько свободы и разрешил ему делать дерзкие высказывания.
«Говорить о том, что у него есть какой-то самостоятельный политический вес, рано. Да, он достаточно дерзко себя ведет. Если это одобренная история, то кем, сложно сказать. Особенно учитывая тот факт, что сейчас система принятия решений очень сильно меняется. Пока из всех, кто как-то связан с темой спецоперации, у него самый лучший пиар, возможно наравне с Рамзаном Кадыровым. Его влияние могут ограничить. Любой амбициозный игрок, который пытается менять правила игры, нарывается на сопротивление тех, кто уже на этом рынке присутствует», - сказал Минченко.
По его словам, Пригожин является руководителем большой империи, в которую входят как медиа, так и частные военные компании. Политолог указал, что основатель ЧВК «Вагнер» готов реализовывать в интересах государства достаточно рискованные проекты.
«Пригожин – это специальный человек, менеджер спецпроектов, причем уже достаточно большого количества: в Африке, на Ближнем Востоке и на Украине. Пригожин сегодня – это руководитель достаточно разветвленной империи, в которую входят и медиа, и военные специалисты, и частные военные компании, не говоря уже о его традиционном бизнесе, связанном с организацией общественного питания. В этом смысле Пригожин – это как раз представитель национально-ориентированного бизнеса, о необходимости которого недавно говорил в интервью секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он готов реализовывать в интересах государства достаточно рискованные проекты», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Евгений Минченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в 2022 году свои политические позиции больше других усилили зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
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