Мельник: Киев ждет, что Берлин организует саммит в «нормандском формате»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев ждет от ФРГ созыва саммита в «нормандском формате» уже в ближайшие недели. Об этом Мельник сообщил газетам немецкой медиагруппы Funke.
По его словам, правительство ФРГ «не должно идти на уступки» России и откладывать вступление Украины в Североатлантический альянс на неопределенный срок.
Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если Украина все-таки откажется от вступления в НАТО, то это повлияет на ее политическую конфигурацию.
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