Меликов отреагировал на слова Нурмагомедова о прощении участников беспорядков в Махачкале

Так он прокомментировал заявление бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он указал, что есть закон и есть ответственность, и перед законом «равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье».

Отмечается, что наказание ждет злоумышленников, из-за которых пострадали трое полицейских, а также тех, распространял ложную информацию и тех, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки.

Нурмагомедов считает, что дагестанцев, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы, необходимо простить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

