Меликов отреагировал на слова Нурмагомедова о прощении участников беспорядков в Махачкале
Участники беспорядков, которые произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы, ответят перед законом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Дагестана Сергея Меликова.
Так он прокомментировал заявление бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он указал, что есть закон и есть ответственность, и перед законом «равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье».
Отмечается, что наказание ждет злоумышленников, из-за которых пострадали трое полицейских, а также тех, распространял ложную информацию и тех, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки.
Нурмагомедов считает, что дагестанцев, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы, необходимо простить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru