Медведев заявил об отсутствии предпосылок для повторения в России кризиса в Казахстане

«Во-первых, потому что в целом большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, который проводит президент страны, и это подтверждается и голосованием за конституцию, на выборах, во время выборов в законодательные органы», — цитирует политика ТАСС.

Медведев также отметил, что в РФ сложилось «эффективное государство», способное отвечать «на любые проявления террористической активности или какие-либо вообще преступные посягательства».

Тем не менее январский кризис в Казахстане стал серьезным уроком и имел значение не только внутри страны, но и в регионе, считает зампред Совбеза.

«Это и вопрос региональной безопасности. Это мы не можем недооценивать, поскольку речь идет о партнере, союзнике, участнике Евразийского союза, о члене ОДКБ, просто близком нам народе, который попытались направить в другое русло», — подчеркнул Медведев.

