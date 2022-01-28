Медведев заявил об отсутствии предпосылок для повторения в России кризиса в Казахстане
Предпосылок для повторения в России событий, произошедших в Казахстане в начале января, нет. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
«Во-первых, потому что в целом большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, который проводит президент страны, и это подтверждается и голосованием за конституцию, на выборах, во время выборов в законодательные органы», — цитирует политика ТАСС.
Медведев также отметил, что в РФ сложилось «эффективное государство», способное отвечать «на любые проявления террористической активности или какие-либо вообще преступные посягательства».
Тем не менее январский кризис в Казахстане стал серьезным уроком и имел значение не только внутри страны, но и в регионе, считает зампред Совбеза.
«Это и вопрос региональной безопасности. Это мы не можем недооценивать, поскольку речь идет о партнере, союзнике, участнике Евразийского союза, о члене ОДКБ, просто близком нам народе, который попытались направить в другое русло», — подчеркнул Медведев.
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