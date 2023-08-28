Медведев заявил, что производство оружия в России превышает потребности СВО

Политик обратил внимание, что противник «ведет мучительный подсчет», сколько осталось вооружения у России. Как отметил Медведев, это соответствует законам пропаганды оппонента.

«Но не только – такой подсчет вполне в логике самого существования бандеровского государства. Ведь оно – страна-паразит и получает корм "от тела" своих хозяев ... Не будет поставок оружия, и все быстро закончится для бандеровского режима», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что Россия обеспечивает себя вооружением в количестве, «превышающем текущие потребности Вооруженных сил». Конвейеры отечественного военно-промышленного комплекса работают в три смены и будут производить столько оружия, «сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества».

Ранее Медведев назвал конфликт на Украине экзистенциальным для РФ, пишет RT.

