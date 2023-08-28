Медведев заявил, что производство оружия в России превышает потребности СВО
Россия самостоятельно обеспечивает себя всеми видами вооружений, причем количество производимого оружия превышает потребности военных. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик обратил внимание, что противник «ведет мучительный подсчет», сколько осталось вооружения у России. Как отметил Медведев, это соответствует законам пропаганды оппонента.
«Но не только – такой подсчет вполне в логике самого существования бандеровского государства. Ведь оно – страна-паразит и получает корм "от тела" своих хозяев ... Не будет поставок оружия, и все быстро закончится для бандеровского режима», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что Россия обеспечивает себя вооружением в количестве, «превышающем текущие потребности Вооруженных сил». Конвейеры отечественного военно-промышленного комплекса работают в три смены и будут производить столько оружия, «сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества».
Ранее Медведев назвал конфликт на Украине экзистенциальным для РФ, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru