Медведев заявил, что переданное Украине оружие активно применяется в Израиле

По его словам, теперь оно будет «бесконтрольно использоваться во всех горячих точках» планеты.

Он добавил, что «и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили», в том числе газом и нефтью.

«Ну что, натовские друзья, доигрались? Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва», - написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что НАТО превратился «в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Медведева, Россия готова «к открытому конфликту с альянсом на земле».