Медведев заявил, что переданное Украине оружие активно применяется в Израиле
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что переданное Украине оружие активно применяется в Израиле.
По его словам, теперь оно будет «бесконтрольно использоваться во всех горячих точках» планеты.
Он добавил, что «и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили», в том числе газом и нефтью.
«Ну что, натовские друзья, доигрались? Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва», - написал Медведев.
Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что НАТО превратился «в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Медведева, Россия готова «к открытому конфликту с альянсом на земле».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru