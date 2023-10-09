Медведев заявил, что переданное Украине оружие активно применяется в Израиле

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что переданное Украине оружие активно применяется в Израиле.

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По его словам, теперь оно будет «бесконтрольно использоваться во всех горячих точках» планеты.

Он добавил, что «и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили», в том числе газом и нефтью.

«Ну что, натовские друзья, доигрались? Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва», - написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что НАТО превратился «в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Медведева, Россия готова «к открытому конфликту с альянсом на земле».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ЗападИзраильУкраинаОружиеДмитрий Медведев

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