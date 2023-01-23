Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что мир приблизился к угрозе Третьей Мировой войны, сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что «полем боя стали площадки, «созданные для разрешения спорных и конфликтных ситуаций», в том числе ООН, что свидетельствует о серьёзном кризисе «институтов многосторонней дипломатии».
«Наши противники пытаются заручиться большим количеством голосов в поддержку абсолютно антироссийских инициатив, для этого в ход идет и давление экономическое, и шантаж, подкуп политических элит - в общем, весь набор возможных подручных средств», - подчеркнул политик.
Ранее Медведев заявил, что спецоперация на Украине была вынужденной мерой и ответом России на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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