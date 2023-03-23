Медведев захотел «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммами Сталина
Зампредседателя Совета Безопасности РФ, первый зампред военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев рассказал о планах «взбодрить» руководителей предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. Об этом политик рассказал в интервью ведущим российским СМИ.
«Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса… Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов», — поделился Медведев.
По мнению политика, послания «взбодрят» глав предприятий ОПК, пишет Ura.ru. Медведев указал, что телеграммы «достойны, чтобы о них сказать».
Ранее президент Владимир Путин призвал тратить средства на гособоронзаказ и предприятия ОПК «рационально и в строгом соответствии с законом», напоминает RT.
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