Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о председательстве РФ в Совбезе ООН.
Боррель отметил, что председательство России в Совете безопасности начинается 1 апреля. Это «подходит для Дня дурака», заявил глава дипломатии ЕС.
Медведев назвал Борреля «большим специалистом» по части дурачества.
«Это его день», - написал зампред Совбеза на своей англоязычной странице в Twitter (заблокированная в РФ социальная сеть).
Медведев ранее предостерег страны ЕС от отправки миротворцев на Украину без согласия России. По его словам, военнослужащие европейских стран будут «безжалостно уничтожены», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru