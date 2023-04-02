Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака

Боррель отметил, что председательство России в Совете безопасности начинается 1 апреля. Это «подходит для Дня дурака», заявил глава дипломатии ЕС.

Медведев назвал Борреля «большим специалистом» по части дурачества.

«Это его день», - написал зампред Совбеза на своей англоязычной странице в Twitter (заблокированная в РФ социальная сеть).

Медведев ранее предостерег страны ЕС от отправки миротворцев на Украину без согласия России. По его словам, военнослужащие европейских стран будут «безжалостно уничтожены», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

