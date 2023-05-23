Медведев встретился с министром обороны Лаоса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев встретился с заместителем премьер-министра — главой Минобороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев прибыл с визитом в Лаос

Во вторник российский политик прибыл с визитом в республику.

Стороны обсудили сотрудничество РФ и Лаоса по вопросам обороны и безопасности.

«Наши страны являются дружественными. Нас связывают годы взаимоотношений, в том числе в сфере обороны и безопасности», — подчеркнул Медведев.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:МинобороныДмитрий Медведев

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