Медведев встретился с министром обороны Лаоса
23 мая 202310:43
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев встретился с заместителем премьер-министра — главой Минобороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом. Об этом сообщает ТАСС.
Во вторник российский политик прибыл с визитом в республику.
Стороны обсудили сотрудничество РФ и Лаоса по вопросам обороны и безопасности.
«Наши страны являются дружественными. Нас связывают годы взаимоотношений, в том числе в сфере обороны и безопасности», — подчеркнул Медведев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru