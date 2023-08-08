«Пытаются стереть Россию!»: Медведев пообещал «раздавить врагов», как в 2008-м
США и «их вассалам» в августе 2008 года не хватило опыта, и тогда Вооруженные силы России «быстро и жёстко наказали оборзевших националистов», вспомнил войну с Грузией зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Тогда он был президентом России.
По словам Медведева, уже тогда коллективный Запад пытался раскачать ситуацию у границ России. «Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли», - написал политик в своем телеграм-канале в 15-ю годовщину начала пятидневной войны.
По словам экс-президента России, сейчас против России воюет «вся система НАТО», но у России достаточно сил, чтобы решить задачи военной спецоперации на Украине. Медведев пообещал, что «враги будут раздавлены, а Россия добьётся мира на своих условиях».
Ранее Медведев выступил против переговоров по конфликту на Украине, заявив, что «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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