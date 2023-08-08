«Пытаются стереть Россию!»: Медведев пообещал «раздавить врагов», как в 2008-м

По словам Медведева, уже тогда коллективный Запад пытался раскачать ситуацию у границ России. «Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли», - написал политик в своем телеграм-канале в 15-ю годовщину начала пятидневной войны.

По словам экс-президента России, сейчас против России воюет «вся система НАТО», но у России достаточно сил, чтобы решить задачи военной спецоперации на Украине. Медведев пообещал, что «враги будут раздавлены, а Россия добьётся мира на своих условиях».

Ранее Медведев выступил против переговоров по конфликту на Украине, заявив, что «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде", сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

