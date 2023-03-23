Медведев: Украина - часть России

Украина — это часть России, но в силу геополитических причин страны долгое время «жили в разных квартирах». Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ.

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Как отметил политик, России приходилось считаться с «выдуманными границами», сообщает RT. Исторически эти территории были частью Российской империи, пишет Ura.ru.

«Еще эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова — великой России, а не малой России», — указал Медведев.

Как отметил зампред Совбеза, в случае вступления Украины в НАТО соседом России станет страна из недружественного альянса, которая планирует производить ядерное оружие.

«Я напомню, что руководитель Украины сказал об этом незадолго до начала операции, то есть в конце 2021 года», — подчеркнул политик.

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ФОТО: РИА Новости
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