Медведев: Украина - часть России

Как отметил политик, России приходилось считаться с «выдуманными границами», сообщает RT. Исторически эти территории были частью Российской империи, пишет Ura.ru.

«Еще эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова — великой России, а не малой России», — указал Медведев.

Как отметил зампред Совбеза, в случае вступления Украины в НАТО соседом России станет страна из недружественного альянса, которая планирует производить ядерное оружие.

«Я напомню, что руководитель Украины сказал об этом незадолго до начала операции, то есть в конце 2021 года», — подчеркнул политик.

