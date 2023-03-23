Медведев: Украина - часть России
Украина — это часть России, но в силу геополитических причин страны долгое время «жили в разных квартирах». Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ.
Как отметил политик, России приходилось считаться с «выдуманными границами», сообщает RT. Исторически эти территории были частью Российской империи, пишет Ura.ru.
«Еще эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова — великой России, а не малой России», — указал Медведев.
Как отметил зампред Совбеза, в случае вступления Украины в НАТО соседом России станет страна из недружественного альянса, которая планирует производить ядерное оружие.
«Я напомню, что руководитель Украины сказал об этом незадолго до начала операции, то есть в конце 2021 года», — подчеркнул политик.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- Медведев: Украина - часть России
- Медведев назвал МУС «международно-правовым импотентом»
- Антонов: Поставки Украине снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон
- Forbes: банковская система России устойчивее западной
- ЧВК «Вагнер» ведет в Артемовске мощный штурм
- Помпео: Сближение России и Китая - «стратегическая ошибка» Байдена
- СМИ: траты россиян на смартфоны выросли на 10–35%
- Лолита рассказала, почему выбирает возлюбленных моложе себя
- Илон Маск высказался о банковской системе США
- Джонсон: Вечеринки в пандемию нужны были для поддержки морального духа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru