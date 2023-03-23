Медведев рассказал о российских конкурентах HIMARS

Российское правительство сегодня отчитается об итогах своей работы Госдуме Медведев планирует зачитать руководителям предприятий ОПК телеграмы Сталина РАР: Германия планирует возрождать свой военно-промышленный комплекс В Таиланде спасли российских туристов, два дня блуждавших в джунглях