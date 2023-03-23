Медведев рассказал о российских конкурентах HIMARS
У России есть системы, не уступающие по точности и глубине поражения американской реактивной системе залпового огня HIMARS. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте», сообщило агентство ТАСС.
Вместе с тем политик признал, что HIMARS — «вполне достойное оружие».
По его словам, в мире идет война высокоточного оружия, включая ракеты и снаряды. Медведев отметил, что управляемые боеприпасы «Краснополь» показывают весьма высокую точность поражения целей.
Ранее Медведев рассказал о планах «взбодрить» руководителей предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса телеграммами.
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