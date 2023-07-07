Медведев призвал просчитывать все возможные риски и угрозы для безопасности России

Необходимо просчитывать риски, которые существуют для безопасности России. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что такая работа необходима, чтобы понимать, какая техника и вооружение будут востребованы в ближайшей перспективе. По словам Медведева, подобный анализ сегодня проводится.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что безусловным приоритетом является укрепление и развитие российской армии. Он указал, что власти продолжат всестороннее совершенствование Вооруженных сил РФ, важнейшей задачей в этом вопросе является развитие ядерной триады, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБезопасностьДмитрий Медведев

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