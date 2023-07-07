Медведев призвал просчитывать все возможные риски и угрозы для безопасности России
Необходимо просчитывать риски, которые существуют для безопасности России. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что такая работа необходима, чтобы понимать, какая техника и вооружение будут востребованы в ближайшей перспективе. По словам Медведева, подобный анализ сегодня проводится.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что безусловным приоритетом является укрепление и развитие российской армии. Он указал, что власти продолжат всестороннее совершенствование Вооруженных сил РФ, важнейшей задачей в этом вопросе является развитие ядерной триады, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru