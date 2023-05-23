Медведев прибыл с визитом в Лаос
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Лаос. Об этом сообщает ТАСС.
Во вторник политик прилетел в Вьентьян. По традиции он почтит память погибших во время войны в Индокитае в 1960-1973 годах советских летчиков и возложит цветы к мемориалу первого лидера лаосской Народно-революционной партии Кейсона Фомвихана.
Ожидается, что Медведев проведет переговоры с руководством республики, министрами обороны и безопасности.
Ранее зампред Совбеза посетил Вьетнам, напоминает Газета.ру. Медведев поздравил с избранием президента страны Во Ван Тхыонга и провел переговоры с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru