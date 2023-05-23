Медведев прибыл с визитом в Лаос

Во вторник политик прилетел в Вьентьян. По традиции он почтит память погибших во время войны в Индокитае в 1960-1973 годах советских летчиков и возложит цветы к мемориалу первого лидера лаосской Народно-революционной партии Кейсона Фомвихана.

Ожидается, что Медведев проведет переговоры с руководством республики, министрами обороны и безопасности.

Ранее зампред Совбеза посетил Вьетнам, напоминает Газета.ру. Медведев поздравил с избранием президента страны Во Ван Тхыонга и провел переговоры с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, пишет RT.

