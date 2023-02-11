Медведев предрек исчезновение европейской цивилизации из-за США
У Европы в связи с поддержкой Украины возникло две проблемы - удорожание жизни и национальное унижение. Старая европейская цивилизация вскоре исчезнет из-за США и обслуживающих интересы Америки Польши и стран Прибалтики, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Такой вывод российский политик сделал после европейского турне президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал две проблемы европейских стран, оказывающих поддержку Украине.
«Первая из них – непомерное удорожание их жизни, с которым, наверное, они ещё как-то смогут справиться. Меньше есть, реже мыться, прикрутить газовые конфорки», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Второй проблемой бывший президент России назвал «национальное унижение».
«Старые «истинные» европейцы могли бы, наверное, и перетерпеть от «Большого американского брата»… Но когда пусть и бывшими, но империями понукают бывшие неудачники-недомерки… Ну хорошо, бывшие «великие княжества» – польское и литовское… это очень унизительно», - делает вывод зампред Совбеза РФ.
По его мнению, «правление экзальтированных младоевропейских фриков» для «старой европейской цивилизации» закончится плачевно.
«Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики», - заявил Медведев.
Ранее опрошенные Global Times эксперты пришли к выводу, что поставки западных самолетов Украине могут привести к распространению украинского конфликта на всю Европу.
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