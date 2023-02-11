Медведев предрек исчезновение европейской цивилизации из-за США

Такой вывод российский политик сделал после европейского турне президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал две проблемы европейских стран, оказывающих поддержку Украине.



«Первая из них – непомерное удорожание их жизни, с которым, наверное, они ещё как-то смогут справиться. Меньше есть, реже мыться, прикрутить газовые конфорки», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Второй проблемой бывший президент России назвал «национальное унижение».



«Старые «истинные» европейцы могли бы, наверное, и перетерпеть от «Большого американского брата»… Но когда пусть и бывшими, но империями понукают бывшие неудачники-недомерки… Ну хорошо, бывшие «великие княжества» – польское и литовское… это очень унизительно», - делает вывод зампред Совбеза РФ.

По его мнению, «правление экзальтированных младоевропейских фриков» для «старой европейской цивилизации» закончится плачевно.

«Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики», - заявил Медведев.

Ранее опрошенные Global Times эксперты пришли к выводу, что поставки западных самолетов Украине могут привести к распространению украинского конфликта на всю Европу.

