Медведев предположил, что мир находится на пороге новой мировой войны

«Мир болен. И вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны», — цитирует Медведева РИА Новости.

Политик подчеркнул, что такой конфликт не является неизбежным, однако не стал делать прогнозов, назвав это «делом неблагодарным».

Между тем СМИ сообщили, что США провоцируют мировую войну, подталкивая Украину к наступлению на Крым. В случае глобального конфликта Вашингтон не признает свою вину, и за все придется отвечать Киеву, пишет Ura.ru.

