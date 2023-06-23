Медведев пообещал отомстить Дуде за наезд на Россию

Комментируя высказывания польского лидера, который сравнил Россию с «диким зверем», он указал, что раньше за такие слова казнили бы совсем по-другому.

«И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другому», - написал Медведев, добавив, что проводить переговоры с такими «ублюдками» бессмысленно.

Ранее Анджей Дуда в интервью украинским СМИ заявил, что Россия схожа с «диким зверем, который пожирает человека», и её, как этого зверя нужно «выследить и пристрелить», сообщает «Рамблер».

