Медведев поблагодарил Carlsberg за инвестиции в «современное российское оружие»

Ранее директор датского холдинга Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что российский бизнес Carlsberg был «украден», напоминает RT. В июле президент Владимир Путин передал завод «Балтика», который компания пыталась продать, во временное управление Росимущества.

Как отметил Медведев, Carlsberg сама «все бросила по политическим причинам», прекратив работу и выполнение обязательств перед местными контрагентами, пишет «Свободная пресса». По словам политика, датская компания рассчитывала, что ее «не тронут», но ошиблась.

«Спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», — написал Медведев.

