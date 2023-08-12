Медведев ответил на слова Дуды о «дешевой борьбе» с Россией за счет Киева
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о борьбе с «российским империализмом» за счет Украины.
Ранее Дуда в интервью Washington Post заявил, что остановить «империализм России» можно «дешево», пока «не гибнут американские и европейские солдаты», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Эй вы, в Киеве! Во что бы то ни стало, восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они просто животные», — написал Медведев в социальной сети X (новое название Twitter).
Политик опубликовал пост на английском и продублировал его на украинском языке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru