Ранее Дуда в интервью Washington Post заявил, что остановить «империализм России» можно «дешево», пока «не гибнут американские и европейские солдаты», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Эй вы, в Киеве! Во что бы то ни стало, восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они просто животные», — написал Медведев в социальной сети X (новое название Twitter).

Политик опубликовал пост на английском и продублировал его на украинском языке.

