Медведев ответил на слова Дуды о «дешевой борьбе» с Россией за счет Киева

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о борьбе с «российским империализмом» за счет Украины.

СМИ: Президент Польши заявил, что Россию можно остановить дешево

Ранее Дуда в интервью Washington Post заявил, что остановить «империализм России» можно «дешево», пока «не гибнут американские и европейские солдаты», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Эй вы, в Киеве! Во что бы то ни стало, восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они просто животные», — написал Медведев в социальной сети X (новое название Twitter).

Политик опубликовал пост на английском и продублировал его на украинском языке.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаРоссияПольшаСовет Безопасности РФ Дмитрий Медведев

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