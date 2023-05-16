Медведев отреагировал на слова Макрона о «геополитическом поражении» России

По его словам, потерпела поражение как раз примитивная политика НАТО со своей претензией на исключительность. Медведев отметил, что раньше НАТО не была заинтересована в обсуждении с Москвой гарантий безопасности, а теперь альянс только и делает, что думает о России.

Накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом поражении» России попыткой выдать желаемое за действительное. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически не согласен со словами французского лидера. Он назвал отношения России и Китая взаимовыгодными, передает «Радиоточка НСН».

