Медведев отреагировал на слова Макрона о «геополитическом поражении» России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом поражении» России. Слова политика приводит РИА Новости.
По его словам, потерпела поражение как раз примитивная политика НАТО со своей претензией на исключительность. Медведев отметил, что раньше НАТО не была заинтересована в обсуждении с Москвой гарантий безопасности, а теперь альянс только и делает, что думает о России.
Накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом поражении» России попыткой выдать желаемое за действительное. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически не согласен со словами французского лидера. Он назвал отношения России и Китая взаимовыгодными, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru