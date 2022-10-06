Медведев о восьмом пакете санкций: «Даже в аду кругов девять»
Восьмой пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом 6 октября, в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «восьмым кругом ада».
«“Адские санкции” пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы ещё есть. Пусть наши враги беснуются дальше», — иронично отметил Медведев.
В новый пакет санкций США попали артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов и многие другие. Также страны Запада ввели потолок цен на нефть.
Ранее Медведев назвал антироссийские санкции «самострелом в задницу» США и странам Запада. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru