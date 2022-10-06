Медведев о восьмом пакете санкций: «Даже в аду кругов девять»

«“Адские санкции” пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы ещё есть. Пусть наши враги беснуются дальше», — иронично отметил Медведев.

В новый пакет санкций США попали артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов и многие другие. Также страны Запада ввели потолок цен на нефть.

Ранее Медведев назвал антироссийские санкции «самострелом в задницу» США и странам Запада. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

