Медведев: Несистемная оппозиция превратилась в заурядных убийц

Несистемная оппозиция, активно поддерживаемая странами Запада, превратилась в заурядных террористов и убийц, которые наслаждаются видом крови россиян. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Все эти вонючие ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом и запрещен в России как экстремистская организация) и МБХ-медиа… Они раздувают ноздри от возбуждения при виде раненых и покалеченных тел», - написал Медведев.

Он отметил, что они «присягнули тьме и террору». По словам Медведева, так называемая непримиримая оппозиция не первый год воюет против собственного государства.

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин встретился с активистами на месте гибели Татарского

Медведев указал, что исполнители терактов не уйдут от справедливой кары. Однако плохо, подчеркнул он, что пока без возмездия остаются те, кто финансировал убийц.

Так, согласно данным Национального антитеррористического комитета, убийство военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников «Фонда борьбы с коррупцией».

Теракт в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга произошел вечером 2 апреля. В тот день у Владлена Татарского проходил творческий вечер в заведении. Пострадали более 30 человек. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует кадры первых секунд после взрыва.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТерактДмитрий Медведев

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