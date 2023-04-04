Медведев: Несистемная оппозиция превратилась в заурядных убийц

Несистемная оппозиция, активно поддерживаемая странами Запада, превратилась в заурядных террористов и убийц, которые наслаждаются видом крови россиян. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Все эти вонючие ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом и запрещен в России как экстремистская организация) и МБХ-медиа… Они раздувают ноздри от возбуждения при виде раненых и покалеченных тел», - написал Медведев.

Он отметил, что они «присягнули тьме и террору». По словам Медведева, так называемая непримиримая оппозиция не первый год воюет против собственного государства.