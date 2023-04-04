Медведев: Несистемная оппозиция превратилась в заурядных убийц
Несистемная оппозиция, активно поддерживаемая странами Запада, превратилась в заурядных террористов и убийц, которые наслаждаются видом крови россиян. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Все эти вонючие ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом и запрещен в России как экстремистская организация) и МБХ-медиа… Они раздувают ноздри от возбуждения при виде раненых и покалеченных тел», - написал Медведев.
Он отметил, что они «присягнули тьме и террору». По словам Медведева, так называемая непримиримая оппозиция не первый год воюет против собственного государства.
Медведев указал, что исполнители терактов не уйдут от справедливой кары. Однако плохо, подчеркнул он, что пока без возмездия остаются те, кто финансировал убийц.
Так, согласно данным Национального антитеррористического комитета, убийство военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников «Фонда борьбы с коррупцией».
Теракт в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга произошел вечером 2 апреля. В тот день у Владлена Татарского проходил творческий вечер в заведении. Пострадали более 30 человек. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует кадры первых секунд после взрыва.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- В Индонезии предложили ввести налог для туристов
- Депутат ГД предложил признать феминизм экстремистской идеологией
- Госдума одобрила идею разрешить набирать срочников в миротворцы
- В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту
- Артем Усс добровольно явился к следователю
- Подведены итоги уникального конкурса «Узорная Русь»
- Певица МакSим рассказала о своей болезни и переносе тура
- Медведев: Несистемная оппозиция превратилась в заурядных убийц
- «НАШЕ Радио» начнет вещание в Урюпинске с 5 апреля
- Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин встретился с активистами на месте гибели Татарского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru