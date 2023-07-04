Медведев назвал нынешнее время очень жестким

«Время, в котором мы с вами живем, - оно очень жесткое. Я прошу никого не расслабляться, но, конечно, и не унывать» - сказал Медведев на заседании генсовета партии.

По его словам, несколько лет назад нельзя было представить, чтобы на заседании генсовета обсуждалась помощь военнослужащим и жителям приграничных территорий.

Медведев ранее допустил возможность ядерного апокалипсиса. Он полагает, что мир оказался в противостоянии «гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса», передает «Радиоточка НСН».

