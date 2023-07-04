Медведев назвал нынешнее время очень жестким
Зампред Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал нынешнее время очень жестким.
«Время, в котором мы с вами живем, - оно очень жесткое. Я прошу никого не расслабляться, но, конечно, и не унывать» - сказал Медведев на заседании генсовета партии.
По его словам, несколько лет назад нельзя было представить, чтобы на заседании генсовета обсуждалась помощь военнослужащим и жителям приграничных территорий.
Медведев ранее допустил возможность ядерного апокалипсиса. Он полагает, что мир оказался в противостоянии «гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru