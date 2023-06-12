Медведев назвал киевский Майдан будущей площадью России

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал центральную площадь Киева будущей площадью России.

Медведев заявил, что армия России должна остановить ВСУ и начать наступление

В своем Telegram-канале политик опубликовал фото пространства в центре украинской столицы.

«Майдан незалежності (укр. «площадь независимости» - НСН). Скоро - площадь России», — подписал снимок Медведев.

Ранее зампред Совбеза предрек Украине судьбу Ирака, Ливии и Сирии вместо вступления в НАТО, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:КиевУкраинаРоссияДмитрий Медведев

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