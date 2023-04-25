Медведев назвал Илона Маска возможным будущим президентом США

Маск, по мнению Медведева, выглядит авторитетнее по сравнению с нынешним главой государства Джо Байденом.

«Победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем тот же Трамп и тем более Байден», - сказал Медведев.

Ранее Илон Маск допустил, что дефолт в США, учитывая нынешнюю политику, является вопросом времени, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

