Медведев назвал Илона Маска возможным будущим президентом США

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что бизнесмен Илон Маск в будущем может стать президентом США. Такое мнение он выразил во время лекции на марафоне общества «Знание».

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Маск, по мнению Медведева, выглядит авторитетнее по сравнению с нынешним главой государства Джо Байденом.

«Победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем тот же Трамп и тем более Байден», - сказал Медведев.

Ранее Илон Маск допустил, что дефолт в США, учитывая нынешнюю политику, является вопросом времени, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/znanierussia
ТЕГИ:Илон МаскДмитрий Медведев

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