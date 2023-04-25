Медведев назвал Илона Маска возможным будущим президентом США
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что бизнесмен Илон Маск в будущем может стать президентом США. Такое мнение он выразил во время лекции на марафоне общества «Знание».
Маск, по мнению Медведева, выглядит авторитетнее по сравнению с нынешним главой государства Джо Байденом.
«Победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем тот же Трамп и тем более Байден», - сказал Медведев.
Ранее Илон Маск допустил, что дефолт в США, учитывая нынешнюю политику, является вопросом времени, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru