Медведев: надо взрывать дома террористов, ликвидировать их подельников
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на взрыв Крымского моста.
«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы», - написал политик в своем Telegram-канале.
Медведев выразил уверенность в необходимости подрыва домов террористов и их родственников. Он также призвал ликвидировать без суда подельников террористов.
Вдобавок политик подчеркнул необходимость уничтожения руководства террористических группировок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru