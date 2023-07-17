Медведев: надо взрывать дома террористов, ликвидировать их подельников

«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы», - написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев выразил уверенность в необходимости подрыва домов террористов и их родственников. Он также призвал ликвидировать без суда подельников террористов.

Вдобавок политик подчеркнул необходимость уничтожения руководства террористических группировок, передает «Радиоточка НСН».

