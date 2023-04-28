Медведев: Местные начальники продали Молдавию Румынии

Медведев прокомментировал слова молдавского премьер-министра Дорина Речана, который ранее заявил, что российские официальные лица и деятели культуры не смогут въехать в республику, отмечает РИА ФАН. В частности, в неофициальный черный список включили президента РФ Владимира Путина.

Зампред СБ заявил, что «во-первых, туда ... никто и не собирается», пишет RT.

«А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины», — считает политик.

Как отметил Медведев, «нет смысла» ни о чем разговаривать с молдавскими властями, и с ними должен разбираться народ.

