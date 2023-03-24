Медведев: Киев на 100% зависим от военной помощи извне

Он отметил, что чем больше вооружений поставляют страны, тем сложнее, и это «абсолютно очевидно».

Ранее The Washington Post сообщил, что российская армия обладает всеми возможностями для победы в конфликте на Украине. Эксперты издания отметили значительное преимущество армии РФ над ВСУ в живой силе и технике, сообщает НСН.



