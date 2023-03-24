Медведев: Киев на 100% зависим от военной помощи извне
Украина на 100% зависима от военной помощи извне, без нее киевский режим не просуществовал бы и недели. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что чем больше вооружений поставляют страны, тем сложнее, и это «абсолютно очевидно».
Ранее The Washington Post сообщил, что российская армия обладает всеми возможностями для победы в конфликте на Украине. Эксперты издания отметили значительное преимущество армии РФ над ВСУ в живой силе и технике, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru