Медведев: Фашистский режим в Киеве ждет скорый и бесславный конец
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что в ближайшем будущем киевский режим ждет «бесславный конец». Таким мнением он поделился в статье, опубликованной на сайте Aif.ru.
Он отметил, что сила России - не только в оружии и снарядах. Страна борется за справедливость и правду, и защищает граждан, а также тех, «кто верит в нас».
Медведев добавил, что «Россия считает своей исторической миссией, как и 15, и 80 лет назад, разгром и отправление в небытие фашистского режима, который враги сейчас усиленно кормят и провоцируют на все большие зверства».
В своей статье Медведев также допустил, что Украина может исчезнуть с политической карты мира.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru