Медведев: Фашистский режим в Киеве ждет скорый и бесславный конец

Он отметил, что сила России - не только в оружии и снарядах. Страна борется за справедливость и правду, и защищает граждан, а также тех, «кто верит в нас».

Медведев добавил, что «Россия считает своей исторической миссией, как и 15, и 80 лет назад, разгром и отправление в небытие фашистского режима, который враги сейчас усиленно кормят и провоцируют на все большие зверства».

В своей статье Медведев также допустил, что Украина может исчезнуть с политической карты мира.

