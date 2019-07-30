Медведев допустил ухудшение обстановки с пожарами в Сибири
30 июля16:11
Глава российского правительства Дмитрий Медведев, комментируя масштабные лесные пожары в Сибири, не исключил ухудшения обстановки. Однако он подчеркнул, что опасности для населенных пунктов нет, передает RT.
Медведев попросил МЧС подготовить предложения для по усилению группировки и оказанию помощи регионам, которые оказались в наиболее тяжелой ситуации.
Также глава правительства призвал глав регионов, где бушуют пожары, взять ситуацию под свой контроль.
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ФОТО: РИА Новости
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