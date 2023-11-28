Мединский назвал условием мира с Украиной выполнение задач СВО

Подписание мирного договора с Украиной возможно только после выполнения целей спецоперации, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Его цитирует РИА Новости.

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«При полном выполнении задач и целей СВО», - ответил он на вопрос журналистов об условии заключения мира.

Мединский напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил переговоры с Россией.

Помощник президента заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Он выразил уверенность, что у двух стран общее будущее.

По информации Bild, США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с Россией. Источник издания заявил, что Зеленский сам должен осознать необходимость диалога, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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