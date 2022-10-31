Матвиенко заявила, что все сенаторы получили повестку в суд Украины

В ходе «Открытого диалога» с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым она также рассказала, что все сенаторы получили повестки в суд Украины.

«Мы все получили повестки во Львовский суд, все сенаторы получили приглашения. А меня в Интерпол в розыск отправили», - уточнила Матвиенко.

Ранее СБУ Украины объявило в розыск около 700 российских высокопоставленных чиновников, в том числе заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра обороны РФ Сергей Шойгу, директора Росгвардии Виктора Золотова, главу Совета безопасности Николая Патрушева, главу ФСБ Александра Бортникова, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

