Матвиенко заявила, что все сенаторы получили повестку в суд Украины

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинские власти направили в Интерпол запрос на её имя, сообщает ТАСС.

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева

В ходе «Открытого диалога» с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым она также рассказала, что все сенаторы получили повестки в суд Украины.

«Мы все получили повестки во Львовский суд, все сенаторы получили приглашения. А меня в Интерпол в розыск отправили», - уточнила Матвиенко.

Ранее СБУ Украины объявило в розыск около 700 российских высокопоставленных чиновников, в том числе заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра обороны РФ Сергей Шойгу, директора Росгвардии Виктора Золотова, главу Совета безопасности Николая Патрушева, главу ФСБ Александра Бортникова, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФИнтерполСудУкраинаВалентина Матвиенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры