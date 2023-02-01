Матвиенко заявила, что США могут за сутки принудить Украину к диалогу

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что США, если бы захотели, могли бы за сутки посадить Украину за стол переговоров, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСпецоперацияУкраинаСШАВалентина Матвиенко
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