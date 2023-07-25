Матвиенко: Украина и НАТО были заинтересованы в зерновом коридоре для диверсий
Украину и Североатлантический альянс интересовал «зерновой» коридор для совершения диверсий и террористических актов. Такое заявление сделала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что Киев, Вашингтон и НАТО вообще не интересовала тема оказания помощи странам, нуждающимся в поддержке продовольствия.
Ранее, 17 июля, Россия заявила о прекращении зерновой сделки. При этом в Кремле допустили, что Москва сможет вернуться к реализации соглашения, если будет выполнена российская часть инициативы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru